BVB in Noten: Die Einzelkritik zum Unentschieden gegen Werder Bremen

Borussia Dortmund hat nach einer schwierigen Woche mit viel schlechter Stimmung in der Bundesliga erneut wichtige Punkte verloren. Sechs Tage nach dem 2:2 bei Eintracht Frankfurt und der von Kapitän Marco Reus entfachten Mentalitätsdebatte erzielte der Titelkandidat auch gegen das ersatzgeschwächte Werder Bremen wieder nur ein 2:2 (2:1). Der SPORT BUZZER zeigt die Noten der Dortmund Stars beim bitteren Remis!

Die Einzelkritik zum Dortmunder Unentschieden gegen Werder Bremen

Milot Rashica (7. Minute) per Volley-Hammer und Marco Friedl (55.) schossen die ohne sieben verletzte Spieler angetretenen Gäste zum nicht unverdienten Punkt. Für Dortmund waren die Treffer von Mario Götze (9.) bei seinem Startelf-Debüt in dieser Saison und von Reus (41.) am Samstagabend vor heimischer Kulisse zu wenig für einen Sieg.