Trainer-Legende Ottmar Hitzfeld kritisiert BVB nach Favre-Entlassung: "Nicht gerechtfertigt"

Trainer-Legende Ottmar Hitzfeld hat Borussia Dortmund wegen der Trennung von Ex-Coach Lucien Favre hart kritisiert. Die Entlassung des Schweizers sei "nicht gerechtfertigt", sagte Hitzfeld der Schweizer Zeitung Blick. Der 71-Jährige verwies auf den Dortmunder Gruppensieg in der Champions League. "Ich bin überrascht, dass Dortmund unter dem öffentlichen Druck eingeknickt ist. Es wäre besser gewesen, zumindest bis Ende des Jahres cool zu bleiben. Auf mich wirkt das Vorgehen vorschnell", ergänzte Hitzfeld. Die Schwarzgelben hatten sich am Sonntag nach dem 1:5 gegen den VfB Stuttgart von Favre getrennt. Nachfolger ist vorerst bis Saisonende der bisherige Assistent Edin Terzic, der am Dienstag (20.30 Uhr, Sky) in der Partie bei Werder Bremen sein Debüt als Dortmunder Cheftrainer gibt.

Anzeige