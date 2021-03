Reise-Posse geht weiter: Verletzter Portugal-Profi Raphael Guerreiro kehrt nun doch zum BVB zurück

In Dortmund hatte die Nominierung des derzeit verletzten Außenverteidigers im Vorfeld für massive Verstimmung gesorgt. "Ich halte das für sinnlos", sagte Sportdirektor Michael Zorc am Sonntagabend der Funke Mediengruppe. Ähnlich äußerte er sich auch beim Kicker. Die Verantwortlichen beim deutschen Vizemeister störten sich daran, dass die aus ihrer Sicht überflüssige Reise zur Nationalmannschaft, die am Mittwoch in Turin auf Aserbaidschan trifft, so endet, wie nun geschehen: mit der Rückreise nach der Untersuchung. In der Corona-Pandemie birge das unnötige Ansteckungsrisiken.