Dortmund, Leipzig, Barca und Co.: Diese CL-"Absteiger" gehen in die Endrunde der Europa League

In der Liste der jeweiligen Tabellendritten, die in die Play-Offs der Europa League wandern, gibt es einige Überraschungen: Aus deutscher Sicht bleiben Borussia Dortmund und RB Leipzig auf der Strecke. Der BVB musste sich punktgleich mit Sporting Lissabon den Portugiesen und Ajax Amsterdam geschlagen geben. RB Leipzig konnte sich indes in der Hammergruppe A nicht gegen Manchester City und Paris Saint-Germain durchsetzen. Neben den deutschen Teams gibt es allerdings noch eine faustdicke Überraschung: Der FC Barcelona hat die Gruppenphase nicht überstanden und muss nun in der Europa League sein Glück suchen.