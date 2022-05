Kommentar zum Rose-Aus beim BVB: Ein Alibi weniger für die Mannschaft – und eine große Prüfung für Kehl

Nun also doch: Borussia Dortmund hat sich am Freitag letztlich überraschend von Trainer Marco Rose getrennt und wird einmal mehr mit einem neuen Coach in die Saison gehen. Für den Vizemeister ergeben sich daraus mit Blick auf die Zukunft zwei Schlüsse: Sollte die Personalie Rose für die angesichts ihrer Leistungsschwankungen bisweilen umstrittene Mannschaft ein Alibi gewesen sein, fällt dieses nun weg. Und: Der neue Sportdirektor Sebastian Kehl , der Dortmunds Urgestein Michael Zorc nach dessen emotionalem Abschied zum Saisonende ablöst, steht zu Beginn seiner Tätigkeit mit der Suche nach einem neuen Trainer gleich vor einer großen Prüfung, bei der er zeigen kann, ob er dem exponierten Amt gewachsen ist. Indes: Mit Edin Terzic scheint sich die naheliegende Lösung bereits abzuzeichnen.

Ähnlich wie einige seiner Vorgänger stolperte nun auch Rose über die Wankelmütigkeit der Mannschaft, die - egal, in welcher personellen Zusammensetzung - Fans und Medien in den vergangenen Jahren regelmäßig Rätsel aufgab. Zu oft erlaubte sich das fußballerisch überdurchschnittlich begabte Ensemble blutleere Auftritte, ließ vor allem in Sachen Robustheit und defensiver Stabilität in zu vielen Partien reichlich Luft nach oben. Oder wie es Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke in der Klub-Mitteilung zur Rose-Trennung etwas vage formulierte: Man habe feststellen müssen, "dass wir in vielen Teilbereichen nicht das Maximum aus unseren Möglichkeiten herausgeholt haben". Die Mannschaft ist nun mehr denn je in der Verantwortung, dies zu ändern - zumal die offenkundigsten Baustellen mit der Verpflichtung der Innenverteidiger Niklas Süle (FC Bayern) und Nico Schlotterbeck (SC Freiburg) abgearbeitet scheinen.