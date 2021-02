Bericht: Manchester United setzt Transfer-Bemühungen um BVB-Star Jadon Sancho aus

Wieder Transfer-Wirbel um Jadon Sancho - dieses Mal dürften die Entwicklung aber für ein wenig Entspannung beim BVB sorgen: Wie das Portal The Athletic berichtet, soll Manchester United sein Werben um den Profi von Borussia Dortmund vorerst ausgesetzt haben. Gleichwohl habe der Klub aus der Premier League grundsätzlich weiter Interesse an dem englischen Nationalspieler, der 2017 im Alter von 17 Jahren von United-Stadtrivale Manchester City zum BVB gewechselt war. Zuletzt war spekuliert worden, Sancho könnte im kommenden Sommer günstiger zu haben sein - unter anderem, weil sein Vertragsende (2023) dann ein Jahr näher gerückt ist.

Neben der grundsätzlichen Zurückhaltung bei der Planung von größeren Investitionen aufgrund der wirtschaftlichen Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie nennt das Portal vor allem einen Grund für die neue Entwicklung rund um das Interesse der "Red Devils": Den Aufstieg von United-Profi Mason Greenwood,. Deas 19 Jahre alte Offensiv-Talent hat sich in dieser Saison im Kader von Trainer Ole Gunnar Solksjaer etabliert, stand in 19 Premier-League-Partien auf dem Platz (zwölf Mal von Beginn an), kam dazu auch in der Champions League zu fünf Einsätzen. Der Verein honorierte die Leistungen des Youngsters in der vergangenen Woche mit einer Vertragsverlängerung bis 2025.