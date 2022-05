"Gehe davon aus, dass wir bei Karim vorwärts kommen": Kehl deutet Adeyemi-Transfer zum BVB an

Beim möglichen Transfer von Karim Adeyemi zu Borussia Dortmund steht eine Entscheidung offenbar unmittelbar bevor. "Ich gehe davon aus, dass wir in dieser Woche mit Karim vorwärts kommen" , sagte BVB-Lizenzspielerchef Sebastian Kehl am Sonntag im "Doppelpass" bei Sport1 über den möglichen Wechsel des Angreifers von RB Salzburg zu den Westfalen. Zuvor hatte Kehl mit Blick auf die bereits feststehenden Verpflichtungen der beiden Abwehrspieler Niklas Süle (ablösefrei vom FC Bayern) und Nico Schlotterbeck (für etwa 20 Millionen Euro vom SC Freiburg) gesagt: "Wir werden in der nächsten Woche auch im Offensivbereich vorankommen."

Die Dortmunder gelten seit Wochen als heißester Anwärter auf den Transfer des umworbenen 20 Jahre alten deutschen Jung-Nationalspielers Adeyemi, der für Salzburg in der laufenden Saison 17 Tore in 26 Partien der österreichischen Bundesliga erzielte. Hinzu kommen drei Tore in acht Champions-League-Begegnungen. In den vergangenen Tagen hatte sich der bevorstehende Wechsel Adeyemis, an dem auch der FC Bayern und RB Leipzig interessiert gewesen sein sollen, zum BVB deutlich abgezeichnet.