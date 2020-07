Sebastian Kehl als Nachfolger von BVB-Sportdirektor Michael Zorc? Bericht über Dortmund-Plan ab 2022

2022 könnte bei Borussia Dortmund eine wichtige Weichenstellung in der sportlichen Führungsetage vorgenommen werden. Dann läuft der kürzlich noch einmal um ein Jahr verlängerte Vertrag von Sportdirektor Michael Zorc aus. Sebastian Kehl , seit 2018 als Leiter der Lizenzspielerabteilung engagiert und wie Zorc als Spieler langjähriger Kapitän des BVB, gilt schon länger als designierter Nachfolger Zorcs. Wie der Kicker jetzt berichtet, soll Kehls bis 2021 laufendes Arbeitspapier in seiner aktuellen Funktion auch aus diesem Grund zunächst nur um ein Jahr ausgedehnt werden.

Kehl: Pluspunkte beim BVB durch Corona-Management

Kehl hatte Ende Juni gegenüber dem SPORTBUZZER bereits erwähnt, dass Zorc, seit 1998 im Amt, seinen Vertrag nun "letztmalig" verlängert habe. In die Gespräche über seinen eigenen Kontrakt gehe er "sehr entspannt". Dem Kicker zufolge hat sich der intern ohnehin hoch angesehene Kehl durch sein Auftreten in der Coronavirus-Krise zusätzliche Pluspunkte erworben. Bis 2022 solle er nun noch an der Schnittstelle zwischen Mannschaft und Management tätig sein, ab 2021/2022 solle er sukzessive weitere Aufgaben übernehmen. Die Planung für die Spielzeit 2022/2023 soll dann teilweise schon in Kehls neuen Verantwortungsbereich fallen.