"Total unglücklich formuliert": BVB-Lizenzspielerchef Kehl erklärt Aussagen zu Rose-Zukunft

Mit seinen Aussagen zur Zukunft von Trainer Marco Rose bei Borussia Dortmund hatte der designierte Sportdirektor Sebastian Kehl am Samstag vor dem 3:1-Erfolg bei der SpVgg Greuther Fürth Interpretationsspielraum für einen möglichen Trainerwechsel im Sommer geliefert. Am Sonntag erklärte Kehl, derzeit noch Leiter der Lizenzspielerabteilung beim BVB sein Statement im Sport1-"Doppelpass". "Ich kann klar sagen, dass das total unglücklich formuliert war" , betonte Kehl: "Ich kann klar sagen, dass ich mit Marco die kommende Saison plane."

Kehl hatte am Samstag auf Nachfrage eines Sky-Reporters erklärt, er gehe "Stand heute" davon aus, dass Rose auch in der kommenden Saison Coach der Dortmunder sein werde. Zu der Aussage, er sei sich dessen sicher, hatte der frühere BVB-Kapitän, der am Saisonende den scheidenden Sportdirektor Michael Zorc ablösen wird, sich aber nicht durchringen können oder wollen.

Rose hatte am Samstag angesprochen auf Kehls Worte etwas gereizt reagiert. "Was soll ich euch dazu sagen? Ihr versucht jetzt wieder, aus irgendwelchen Dingen irgendetwas zu zaubern", sagte der Coach, der im vergangenen Sommer von Borussia Mönchengladbach nach Westfalen gewechselt war. In seinem ersten BVB-Jahr wurde Rose mit dem Team in der Bundesliga-Zweiter hinter Meister FC Bayern. In allen Pokal-Wettbewerben - sowohl international als auch national - enttäuschten die Schwarz-Gelben jedoch. Wegen der hohen Anzahl der Gegentreffer und regelmäßigen Leistungseinbrüchen gab es zudem immer wieder Diskussionen um die Mentalität des Teams und teilweise auch um Rose.