BVB muss auch gegen Sevilla auf Jadon Sancho verzichten – Zorc: "Ein herber Verlust"

Schon beim Topspiel in der Bundesliga war er nicht dabei: Beim 2:4 auswärts beim FC Bayern fiel Jadon Sancho am Samstag nach einer Muskelverletzung aus dem DFB-Pokal-Viertelfinale gegen Borussia Mönchengladbach aus. Und die Hoffnungen der BVB-Fans auf eine schnelle Rückkehr des zuletzt überragenden Rechtsaußen werden wohl enttäuscht: Wie der Kicker berichtet, wird Sancho den Dortmundern auch im Rückspiel des Champions-League-Achtelfinals gegen den FC Sevilla am Dienstag (21 Uhr, Sky) fehlen.

Laut Sportdirektor Michael Zorc habe sich die Muskelverletzung von Sancho komplizierter als zunächst angenommen herausgestellt. Der 20 Jahre alte englische Nationalspieler werde dem BVB daher nicht helfen können, die gute Ausganslage aus dem Hinspiel (3:2) zu verteidigen. "In der Verfassung, in der Jadon zuletzt war, ist das natürlich ein herber Verlust", sagte Zorc. In den letzten drei Liga-Spielen vor seiner Verletzung erzielte Sancho drei Tore bei zwei weiteren Vorlagen.

Auch hinter dem Einsatz von Raphael Guerreiro soll noch ein Fragezeichen stehen. Der Portugiese verletzte sich unter der Woche gegen Gladbach früh und fehlte ebenfalls in München. Dass Stürmer Erling Haaland gegen die Spanier zur Verfügung steht, soll indes nicht in Zweifel stehen. Der Norweger war nach seinem Doppelpack in München in der zweiten Hälfte ausgewechselt worden und hatte sich eine leichte Blessur an der Ferse zugezogen.

Zorc hofft auf Viertelfinal-Einzug: "...das ist eine Riesenmotivation"