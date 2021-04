BVB-Kapitän Reus kündigt nach Sieg gegen Werder Champions-League-Aufholjagd an: "Noch alles offen"

Im Rennen um die Champions League war Borussia Dortmund zwischenzeitlich schon abgeschrieben. Doch nach diesem Bundesliga-Wochenende dürfen die Schwarz-Gelben wieder hoffen. Während die Konkurrenz aus Wolfsburg (2:3 gegen den FC Bayern) und Frankfurt (0:4 in Gladbach) auf der Stelle trat und patzte, konnte der BVB am Sonntag Boden gut machen. Nach dem 4:1 (3:1) gegen Werder Bremen beträgt der Rückstand auf Frankfurt nur noch vier Punkte, auf Wolfsburg noch fünf. Kapitän Marco Reus kündigte daher nach der Partie eine Aufholjagd an. Anzeige

"Ich glaube, dass wir in den letzten Wochen eine gute Reaktion auf alles gezeigt haben und gestern noch einmal eine zweite Chance bekommen haben, sich für die Champions League zu qualifizieren", sagte Reus nach Abpfiff bei Sky und bekräftigte: "Ich denke, dass noch alles offen ist." Ähnlich äußerte sich auch Trainer Edin Terzic, der den Erfolg über Werder einordnete: "Der Sieg bringt uns heute drei Punkte näher an unser Ziel – in dem Wissen, dass in drei Tagen wieder alles anders aussehen kann. Aber auch da: Wir können es wieder am Mittwoch beeinflussen. Daher heißt es jetzt wieder: Bis Mittwoch gut arbeiten und dann allen zeigen, dass der Weg weitergeht."

Tor-Flaute durchbrochen: Terzic verteilt Sonderlob an Haaland

Am Sonntag musste der Vize-Meister gegen die abstiegsbedrohten Bremer zunächst einen frühen Rückstand hinnehmen. Den Treffer von Milot Rashica (14.) konnten Giovanni Reyna (29.), Erling Haaland per Doppelpack (34., 38.) und Mats Hummels (89.) jedoch noch umbiegen. Besonders für Haaland war es eine Erleichterung, nachdem er drei Pflichtspiele in Serie ohne Treffer geblieben war. Gegen einen tief stehenden Gegner mit Dreier-Innenverteidigung sei es für einen alleinigen Stürmer immer schwierig, erklärte Terzic. "Aber heute haben wir ihn im Vergleich zu den Spielen davor viel häufiger und viel besser ins Spiel gebracht. Er hat sich mit zwei Toren belohnt", so Terzic.