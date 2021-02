Bericht: BVB in Transfer-Verhandlungen mit PSG-Talent Coulibaly – trotz Kreuzbandriss

Obwohl die Mannschaft wohl zu den talentiertesten in der Vereinsgeschichte gehört, hat Borussia Dortmund in der Bundesliga nach dem 22. Spieltag kaum noch Chancen auf die Meisterschaft. Als Sechster steht man 13 Punkte hinter Tabellenführer FC Bayern und muss sogar um die Champions League bangen. Vor allem in der Defensive hatte die Mannschaft bisher immer wieder gravierende Probleme. Und dort blicken die Verantwortlichen offenbar schon in Richtung Zukunft: Wie der französische TV-Sender RMC Sport berichtet, sollen sich die Westfalen mit Innenverteidiger Soumaila Coulibaly von Paris Saint-Germain in fortgeschrittenen Verhandlungen befinden.

