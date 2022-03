BVB-Abwehrtalent vor Debüt gegen Bielefeld? Das ist Soumaila Coulibaly

Ousmane Dembélé, Abdou Diallo, Dan-Axel Zagadou – und jetzt Soumaila Coulibaly? Bei Borussia Dortmund reift das nächste französische Top-Talent heran. Der 18 Jahre alte Innenverteidiger könnte am Sonntag den nächsten Meilenstein seiner jungen Karriere feiern. Beim Bundesliga-Spiel gegen Arminia Bielefeld (17.30 Uhr, DAZN) könnte Coulibaly erstmals für die BVB-Profis von Trainer Marco Rose zum Einsatz kommen. Wegen der Verletzungsmisere bei den Schwarz-Gelben winkt dem Youngster sogar ein Platz in der Startelf – mit Marin Pongracic ist nur ein Innenverteidiger fit. Anzeige

Ein Debüt hatte sich zuletzt schon abgezeichnet: Als Coulibaly im vergangenen Sommer ablösefrei von Paris Saint-Germain nach Westfalen gekommen war, musste er noch einen Kreuzbandriss auskurieren. Seit Oktober 2021 ist er nun aber fester Bestandteil der U23 in der 3. Liga sowie des U19-Youth-League-Teams. "Soumaila hat zuletzt viele gute Spiele für unsere U23 und in der Youth League absolviert", lobte deshalb jüngst auch Lizenzspielerchef Sebastian Kehl. "Er hat sich nach der schweren Verletzung gut an das höhere Niveau herangearbeitet." Gegen Augsburg stand er vor zwei Wochen erstmals im Kader, am Sonntag könnte nun das Debüt folgen.

Schon im vergangenen Sommer war der viermalige französische Junioren-Nationalspieler mit Vorschusslorbeeren zum deutschen Pokalsieger gewechselt. Bei PSG hatte er regelmäßig mit der Profi-Mannschaft um die Superstars Neymar und Kylian Mbappé trainiert. Die Dortmunder sahen in ihm "eines der vielversprechendsten Talente der Nachwuchsakademie von Paris St. Germain", wie es in der Transfer-Mitteilung hieß. Trainer Rose zeigte sich voller Vorfreude: "Ich bin gespannt, wo die Reise hingeht und freue mich darauf, ihn auch mal über einen längeren Zeitraum fit zu sehen, um dann zu schauen, was mit ihm möglich ist."

Coulibaly will sich ein Vorbild an "Bruder" Zagadou nehmen

Coulibaly ist 1,90 Meter groß, paart eine gute Ballbehandlung mit defensiver Robustheit und guter Übersicht. Er stammt wie viele französische Superstars aus einem Vorort der Hauptstadt Paris – wie etwa auch Dan-Axel Zagadou. Der Innenverteidiger-Kollege hatte den Schritt aus der PSG-Jugend zum BVB schon vier Jahre vorher gemacht. An seinem Beispiel will sich Coulibaly orientieren und zur festen Größe bei den Profis werden. "Daxo ist wie ein großer Bruder", schwärmte Coulibaly schon bei seinem Antritt in Dortmund.