Delaney schwärmt von BVB-Transfer Haaland: "Lange war kein Stürmer wie er mehr in Dortmund"

BVB-Mittelfeldmotor Thomas Delaney hat sich zum Top-Neuzugang Erling Haaland geäußert und den norwegischen Offensivmann in höchsten Tönen gelobt. "Lange war kein Stürmer wie er mehr in Dortmund. Es ist immer positiv so einen Typen zu haben, der nicht nur groß ist, sondern auch schnell und technisch stark. Er bringt etwas anderes mit", sagte der dänische Nationalspieler in einem Pressegespräch.