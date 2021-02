BVB bestätigt: Thomas Delaney fehlt aus privaten Gründen bei Abflug nach Sevilla

Edin Terzic muss in seinem ersten Spiel als Cheftrainer von Borussia Dortmund in der Champions League auf vier Leistungsträger verzichten. Im Achtelfinal-Hinspiel am Mittwoch (21 Uhr/DAZN) beim FC Sevilla fehlen Torhüter Roman Bürki, Abwehrspieler Dan-Axel Zagadou und Flügelspieler Thorgan Hazard. Ebenfalls ausfallen wird Thomas Delaney. Der Däne fehlte bei der Abreise nach Sevilla, weil seine Frau in Kürze ein Kind erwarte. Das bestätigte die Borussia am Dienstag.

Anzeige

Geplant sei aber, dass der Mittelfeldspieler "so bald wie möglich" mit einem Privatflug nachreise. Dafür ist Rechtsverteidiger Thomas Meunier nach einer Entzündung im Knie und vier Pflichtspielen Zwangspause sicher wieder dabei. "Für Thomas wird es reichen, dass er mitreisen kann. Für Thorgan und Dan-Axel noch nicht", sagte Terzic am Montag über das Trio, das zuvor gemeinsam auf dem Trainingsplatz gestanden hatte: "Roman hat seit Freitag sein Pensum erhöht. Es wird aber noch ein paar Tage dauern, und er wird für dieses Spiel noch nicht zur Verfügung stehen."