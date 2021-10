Ticket-Wirbel: Vorübergehende "technische Schwierigkeiten" bei BVB-Verkauf für Mainz-Spiel

Bei Borussia Dortmund ist es am Montag zu Problemen bei der Bestellung von Tickets für das Bundesliga-Heimspiel gegen Mainz 05 an diesem Samstag (15.30 Uhr, Sky) gekommen. Bei Twitter berichtete der BVB am Mittag von "technischen Schwierigkeiten" im Bestellprozess. "Wir arbeiten bereits mit Hochdruck an einer Lösung, sodass ihr in Kürze alle wieder problemlos Karten bestellen könnt", hieß es. Rund zwei Stunden später gab der Revierklub Entwarnung: "Bestellprozess sollte nun wieder reibungslos laufen."

