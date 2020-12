Offiziell: BVB gibt Trennung von Trainer Lucien Favre bekannt - Co-Trainer Edin Terzic übernimmt

Favre hatte das Amt in Dortmund zur Saison 2018/2019 angetreten. Er wurde mit dem BVB zweimal Vizemeister hinter dem FC Bayern. In seiner ersten Saison bei den Westfalen steuerten die Dortmunder phasenweise auf Titelkurs, verspielten dann aber neun Zähler Vorsprung auf die Münchner. Am Ende lag der Rekordmeister mit zwei Zählern vorn. Kritiker warfen Favre vor allem in den schwächeren Phasen der Borussia eine zu abwartende Spielweise und ein zu unemotionales Coaching vor.