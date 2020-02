BVB-Legende Jürgen Kohler kritisiert Defensiv-Taktik von Coach Lucien Favre: "Geht einfach nicht" 

Am Dienstag will sich der BVB im Champions-League-Hinspiel gegen PSG eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel in Paris erspielen. Vor der Partie macht sich Jürgen Kohler, Weltmeister von 1990, jedoch Sorgen um die Defensivleistungen der Borussia in den letzten Wochen. " Ich bin der Meinung, dass die letzte Linie der Borussia definitiv zu hoch steht, das Mittelfeld auch. Helfen würde es, den ganzen Block fünf bis acht Meter nach hinten zu verlagern. So hoch zu verteidigen, wie Dortmund das meistens macht, das geht einfach nicht ", kritisiert der ehemalige Borussen-Profi im Kicker.

Kohler: "Musst als Trainer das spielen lassen, was deine Leute können"

Kohler nimmt Trainer Lucien Favre in die Pflicht und übt Kritik an den taktischen Entscheidungen des Schweizers - und indirekt auch an den Verteidigern der Schwarz-Gelben: "Du musst als Trainer das spielen lassen, was deine Leute können. Und nicht das, was du gerne spielen lassen möchtest. Und wenn ich weiß, dass meine Verteidiger ein Tempoproblem haben oder dazu neigen, sich dicke Patzer zu leisten, brauche ich eine Absicherung."

Der frühere Verteidiger erwartet von den BVB-Profis in Zukunft ein besseres Defensiv-Verhalten. "Du musst deine Spieler im Training immer wieder in diese Situationen bringen. Sie müssen erleben, was im Wettkampf von ihnen gefordert ist: die Räume zuzustellen, Zweikämpfe zu führen und Pässe in die Tiefe zu verhindern", so der ehemalige Innenverteidiger.