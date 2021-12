Nach Schiedsrichter-Ärger gegen FC Bayern: BVB-Trainer Rose weiter sauer - "Zu oft zweierlei Maß"

Zwei Tage waren am Montag seit dem hitzigen Bundesliga-Topspiel vergangen, das Borussia Dortmund am Samstag gegen den FC Bayern mit 2:3 verlor. BVB-Trainer Marco Rose gab am Montag bei der Pressekonferenz vor dem abschließenden Champions-League-Gruppenspiel gegen Besiktas Istanbul (Dienstag, 21 Uhr, Amazon Prime) zu, dass ihn vor allem die umstrittenen Entscheidungen von Schiedsrichter Felix Zwayer noch über den Spieltag hinaus beschäftigten. "Ich würde lügen, wenn mich das kalt gelassen hat. Ich hatte eine unruhige Nacht, weil wir uns ungerecht behandelt gefühlt haben. Und ich bin eigentlich ein Mensch, der für Gerechtigkeit steht", sagte Rose. Anzeige

Der Dortmunder Coach gestand zwar knapp 36 Stunden nach der Niederlage gegen den Rekordmeister ein, "dass wir trotzdem irgendwann einen Haken dahinter machen sollten". Eine Spitze in Richtung des Deutschen Fußball-Bundes konnte Rose sich aber nicht verkneifen. "Der DFB hat das Thema auf seine Weise über kleine, interne Interviews abmoderiert", sagtejau der 45-Jährige, ohne konkret zu benennen, was er damit meinte. Möglich ist, dass Rose sich auf eine Stellungnahme des Verbandes von Sonntag bezog. In dieser hatte Videobeweis-Leiter Dr. Jochen Drees die Entscheidung von Zwayer, ein Handspiel von BVB-Abwehrchef Mats Hummels nach Studium der Bilder mit Elfmeter für die Bayern zu ahnden, als korrekt eingestuft. Robert Lewandowski verwandelte den Strafstoß zum 2:3-Endstand aus Dortmunder Sicht. Er glaube dennoch, "auch nach mehrmaligem Hinschauen", dass in der Partie "zu oft mit zweierlei Maß gemessen" worden sei, ergänzte Rose.

Die umstrittene Elfmeter-Entscheidung zu Lasten der Westfalen war nicht die einzige Szene, die für Gesprächsstoff sorgte. Zuvor hatte Zwayer einen Einsatz von Münchens Lucas Hernández gegen BVB-Kapitän Marco Reus im Bayern-Strafraum nicht als elfmeterwürdig eingeschätzt und zum Unverständnis der Dortmunder darauf verzichtet, sich den Zweikampf in der "Review Area" am Spielfeldrand noch einmal anzusehen. Eine Intervention des Videoassistenten (VAR) blieb ebenfalls aus. Rose protestierte im Laufe der Begegnung mehrfach energisch gegen die Entscheidungen des Unparteiischen und sah darum zweimal die Gelbe Karte - in der Konsequenz also Gelb-Rot und damit Verweis auf die Tribüne.