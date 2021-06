BVB gibt bekannt: Neuer Posten für Pokalsieger-Trainer Edin Terzic – Verhältnis zu Marco Rose geklärt

Die Zukunft von Edin Terzic ist geklärt: Der Pokalsieger-Trainer von Borussia Dortmund wird künftig nicht dem Trainerstab des neuen Coaches Marco Rose angehören. Stattdessen hat der Klub gemeinsam mit dem 38-Jährigen eine neue Aufgabe entwickelt: Terzic wird künftig als Technischer Direktor arbeiten, wie der BVB am Dienstagmittag mitteilte. In dieser Funktion erhält Terzic einen Vertrag bis 2025.

In seiner neuen Rolle werde Terzic künftig in die Kaderplanung eingebunden sein, interessante Spieler für den BVB begeistern, als Schnittstelle zum Nachwuchsleistungszentrum wirken und ausgeliehene Profis betreuen, hieß es in der Mitteilung der Dortmunder. Terzic berichte direkt an die für den sportlichen Bereich Verantwortlichen Michael Zorc (58) und Sebastian Kehl (41). Letzterer wird Zorc Mitte 2022 als Sportdirektor beerben, wie der Verein am Montag offiziell gemacht hatte.