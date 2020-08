Mit Talent Moukoko und Neuzugang Bellingham: BVB-Profis starten ins Team-Training 

Der BVB ist am Montagvormittag ins erste Team-Training vor der neuen Bundesliga -Saison gestartet. Mit von der Partie war auch der wechselwillige Jadon Sancho , der vor einem Transfer zu Manchester United stehen soll. Der Engländer stand bei der Einheit ebenso auf dem Rasen wie die Zugänge Jude Bellingham und Thomas Meunier sowie die erst 15 Jahre alte Nachwuchshoffnung Youssoufa Moukoko im Fokus.

"Unsere Kurve", "Unser Fußball", "Pro Fans" und Co: Das sind die Fan-Bündnisse und das wollen sie

Unter den Augen von Coach Lucien Favre absolvierte Moukoko gleichzeitig seine erste Einheit nach seiner Beförderung zu den Profis des BVB. Auf einen Einsatz muss der Stürmer jedoch noch warten, bis er am 20. November 16 Jahre alt wird. Erst dann darf er den Regularien der DFL zufolge an Profispielen teilnehmen. Neben Moukoko nahmen zudem die Nachwuchshoffnungen Nnamdi Collins (16) und Ansgar Knauff (18) an der Auftakt-Einheit teil. Das Duo soll auch mit nach Bad Ragaz (Schweiz) ins Trainingslager reisen.