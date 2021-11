Weitere Optionen für Trainer Rose? Emre Can und Mahmoud Dahoud zurück im BVB-Training

Bei Borussia Dortmund war der Kader aufgrund mehrerer verletzter Profis zuletzt arg ausgedünnt. Jetzt kündigt sich aber zumindest ein wenig Entspannung für Trainer Marco Rose an: Wie der BVB mitteilte, haben am Dienstagnachmittag mit Emre Can und Mahmoud Dahoud zwei potenzielle Stammspieler, die zuletzt verletzt ausgefallen waren, Teile des Mannschaftstrainings absolviert. Ob das Duo bereits im Bundesliga -Heimspiel gegen den VfB Stuttgart an diesem Samstag (15.30 Uhr, Sky) eine Option sein könnte, ließ der Tabellenzweite jedoch offen.

Can hat aufgrund unterschiedlicher muskulärer Blessuren in der laufenden Spielzeit nur vier von elf möglichen Punktspielen bestritten, nur zweimal stand er in der Startelf. Zuletzt kam er am 26. Oktober im DFB-Pokal gegen Zweitligist FC Ingolstadt (2:0) zum Einsatz. Dahoud, wie Can Nationalspieler, plagte sich in den vergangenen Wochen mit einer Innenbanddehnung im Knie herum. Beim 1:0-Erfolg in der Champions League gegen Sporting Lissabon am 28. September war er in der Anfangsphase angeschlagen ausgewechselt worden und musste seitdem zuschauen.