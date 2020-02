Geschäftsführer Watzke bemängelt fehlende Gier beim BVB: "Müssen mehr Reibung im Team haben"

Am Dienstag steht für Borussia Dortmund möglicherweise schon die ganze Saison auf dem Spiel: Dann trifft der BVB im Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League auf Paris Saint-Germain (21.00 Uhr, so könnt ihr es sehen!) . Und nach dem Aus im Pokal ist die Königsklasse neben der Bundesliga eine der letzten beiden Möglichkeiten, einen Titel zu holen – oder zumindest ein Erfolgserlebnis zu feiern. Mit dem 4:0 gegen Eintracht Frankfurt am vergangenen Freitag zeigte sich der Vizemeister eigentlich gut gerüstet für den Kracher gegen Paris. Dennoch warnt BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke jetzt in einem Interview mit Spox: "Wir definieren uns möglicherweise zu sehr darüber, gut Fußball spielen zu wollen."