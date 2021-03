BVB-Boss Watzke sieht Dortmund weiter als ersten Bayern-Verfolger: Leipzig fehlt "Strahlkraft, Fans"

In der Liga hat Borussia Dortmund in dieser Saison nichts mehr mit der Meisterschaft zu tun. RB Leipzig ist der Top-Verfolger von Rekordmeister Bayern München. BVB-Boss Hans-Joachim sieht darin aber keine Wachablösung. Gegenüber der "Funke Mediengruppe" sagte er, dass der BVB weiter zweite Kraft in Deutschland sei.