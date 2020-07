BVB-Boss Watzke äußert sich zum Aus von Schürrle: "Definitiv keine Erfolgsgeschichte"

Schürrle und der BVB: Ein Missverständnis

Mit der Auflösung des eigentlich noch bis 2021 laufenden Kontraktes zogen sowohl Schürrle als auch der BVB den Schlussstrich unter ein Missverständnis. Die Dortmunder hatten den Weltmeister von 2014 , der im Finale von Rio de Janeiro gegen Argentinien den Siegtreffer von Mario Götze - nach Ablauf seines Vertrags beim BVB derzeit ebenfalls vereinslos - vorbereitete, 2016 für eine Ablösesumme von rund 30 Millionen Euro vom VfL Wolfsburg verpflichtet. Die große Hoffnung der Borussia war damals, dass Schürrle nach schwächeren Leistungen bei den Niedersachsen und zuvor beim FC Chelsea in Dortmund unter dem damaligen BVB-Trainer Thomas Tuchel , der Schürrle aus gemeinsamen Zeiten beim FSV Mainz 05 kannte, wieder aufblühen würde.

Doch schnell zeichnete sich ab, dass der Offensivspieler auch bei den Westfalen einen schweren Stand haben würde. Auch aufgrund von Verletzungen absolvierte Schürrle für Dortmund nur 51 Pflichtspiel-Einsätze (acht Tore). Nach 15 Bundesliga-Spielen in der Saison 2016/2017 und 18 im Spieljahr 2017/2018 ließ sich der frühere Mainzer 2018 zum FC Fulham ausleihen, mit dem er aus der englischen Premier League abstieg. In der abgelaufenen Serie spielte er ebenfalls auf Leihbasis für Spartak Moskau, wo er auf 13 Begegnungen in der ersten russischen Liga kam (ein Tor). Schon im April hatte sich Watzke daher skeptisch über eine mögliche Rückkehr Schürrles zum BVB geäußert. "Ich denke, dass beide Seiten wissen, dass es keine einfache Geschichte werden würde", sagte Watzke beim TV-Sender Sky.