BVB-Boss Hans-Joachim Watzke mit Transfer-Prognose: "Wolken immer dunkler statt heller"

Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke von Borussia Dortmund rechnet angesichts der Corona-Krise auch in diesem Jahr mit großer Zurückhaltung der Klubs auf dem Transfermarkt. „In Gänze glaube ich nicht, dass ganz verrückte Dinge passieren werden“, sagte der BVB-Chef dem TV-Sender Sky am Freitag. Er erwarte keine unmoralischen Angebote für die Stars des Bundesligisten. „Ich kenne die Situation in den europäischen Ligen sehr gut, und da werden die Wolken immer dunkler statt heller“, sagte Watzke, der zuletzt mit einem Wutausbruch in der Schlussphase des DFB-Pokal-Viertelfinals bei Borussia Mönchengladbach (1:0) auf der Tribüne für Aufsehen gesorgt hatte.

