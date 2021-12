BVB-Legende Weidenfeller stärkt Kobel und Hummels – Bayern-Anfrage wegen Haaland?

Borussia Dortmund hinkt in der Bundesliga etwas hinterher. Erst der Rückschlag im Top-Spiel gegen den FC Bayern, jetzt das Remis gegen Aufsteiger VfL Bochum – der Rückstand auf die Münchner ist inzwischen schon auf sechs Punkte angewachsen. BVB-Legende Roman Weidenfeller macht der Mannschaft eher einen Vorwurf mit Blick auf das verlorene Spitzenspiel in der Vorwoche. Nach dem Revier-Derby könne er dem Team "keinen großen Vorwurf" machen. "Sie haben gekämpft und alles nach vorne geschmissen. Die Mannschaft har nur die Chancen nicht gut ausgespielt. Bochum hat aber auch richtig gut verteidigt", sagte Weidenfeller bei Bild live. Anzeige

Immerhin bewahrte der von einer Gehirnerschütterung genesene und erst kurz zuvor eingewechselte Nationalspieler Julian Brandt seine Mannschaft mit einem Volleyschuss in der 85. Minute vor einer weiteren Niederlage. Weidenfeller sieht den Kampf um den Titel noch nicht verloren. Der frühere BVB-Keeper ist aber aufgrund der 2:3-Niederlage gegen den FC Bayern immer noch etwas angefressen. "Wenn man die Möglichkeit hat, die Bayern zuhause zu schlagen, dann muss man es auch schaffen. Die Mannschaft muss sich den Vorwurf gefallen lassen, dass sie nicht das Herz in die Hand genommen und mindestens einen Punkt einfahren hat. Man darf sich nicht so leicht geschlagen geben", sagte Weidenfeller.

Wiedenfeller lobt Kobel trotz Patzer

Besonders angetan zeigte sich der frühere BVB-Torhüter im Gespräch mit der Bild von der neuen Nummer eins Gregor Kobel. Der Neuzugang vom VfB Stuttgart patzte zwar zuletzt in Bochum, zeigte aber in vielen anderen Spielen gute Leistungen. "Gregor ist ein sehr starker Keeper. Er hat oft schon die entscheidenden Bälle gehalten. Gestern ist er eine Hundertstel zu spät gekommen – das passiert. Man kann dem BVB zu diesem Transfer nur gratulieren. Er ist noch jung und hat bereits eine große Entwicklung genommen", sagte Weidenfeller, der die Probleme eher in der BVB-Verteidigung sieht: "Die Abwehr ist sehr löchrig und nicht in Top-Form. Es gab bisher viel zu viele Gegentore. Wenn Gregor nicht im Tor stehen würde, hatte der BVB wohl noch mehr Tore kassiert"

Besonders in der Kritik stand in den vergangenen Wochen Mats Hummels. Weidenfeller spielte einst mit dem Verteidiger noch zusammen und nimmt den 32-Jährigen in Schutz. "Wir wissen alle, dass er nie der Schnellste war. Er hat ein unglaublich gutes Stellungsspiel – das hat ihn immer ausgezeichnet. Er ist der Leader des Teams und hat unheimlich viel Erfahrung. Mats kann eine Achse stabilisieren und arbeitet hart daran, die Fehler abzustellen. Er ist offen für Kritik und gesteht die Fehler ein", sagte die frühere Nummer eins des Revierklubs. Man dürfe Hummels nicht so kritisch sehen. Auch eine Rückkehr ins DFB-Team hält Weidenfeller für möglich: "Es ist noch ein bisschen Zeit. Mats kann sich noch in Topform bringen. Es ist logisch, dass er aufgrund des Alters körperlich nicht mehr auf einem absoluten Toplevel ist. Aber mit seiner Erfahrung kann er einen Mehrwert bieten", so Weidenfeller.

Weidenfeller über Haaland-Zukunft: Champions-League-Aus "nicht förderlich"