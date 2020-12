BVB-Aufstellung fix: Moukoko bei Debüt von Neu-Trainer Terzic in Bremen in der Startelf

Ein Zeichen setzte Terzic jedenfalls: Erstmals steht das erst 16 Jahre alte Sturmtalent Youssoufa Moukoko in der Anfangself des BVB. Der Teenager soll damit den nach wie vor verletzten Torjäger Erling Haaland ersetzen. Bislang war Moukoko, der seit seinem 16. Geburtstag am 20. November für die Dortmunder Profis spielberechtigt ist, lediglich zu fünf Kurzeinsätzen gekommen (vier in der Bundesliga, einer in der Champions League). Die BVB-Startelf in der Übersicht.

Dortmund steht nach der jüngsten Schwächephase unter Druck. Unter Favre gewannen die Westfalen nur eine der vergangenen fünf Bundesliga-Partien (5:2 bei Hertha BSC am 21. November). Besonders die Auftritte beim 1:2 gegen den 1. FC Köln, 1:1 bei Eintracht Frankfurt und eben gegen Stuttgart waren aus Sicht vieler BVB-Fans indiskutabel - und zwangen die Vereinsbosse zum Handeln in der Trainerfrage. Will die mit 19 Zählern auf Rang fünf abgerutschte Borussia den Anschluss an das Spitzentrio Bayer Leverkusen (25), FC Bayern und RB Leipzig (beide 24) nicht frühzeitig verlieren, muss sie unter Terzic schleunigst punkten - am besten schon in Bremen. Auch Werder schwächelt, ist inzwischen seit acht Begegnungen ohne Sieg.