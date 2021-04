Rückstand gedreht, Haaland bricht Tor-Bann: BVB besiegt Werder und setzt Frankfurt unter Druck

Die Hoffnung auf die Qualifikation für die Champions League in der kommenden Saison lebt: Borussia Dortmund hat am Sonntagnachmittag in der Bundesliga einen verdienten Sieg gegen Werder Bremen eingefahren und so die Chancen auf die Königsklasse gewahrt. Mit dem 4:1 (3:1) gegen die abstiegsbedrohten Bremer verkürzten die Dortmunder auf Platz fünf den Abstand auf Eintracht Frankfurt auf Platz vier nach deren Niederlage in Gladbach am Samstag auf nur noch vier Punkte verkürzt. Dabei drehte der Vize-Meister einen 0:1-Rückstand durch Milot Rashica (14.). Giovanni Reyna (29.) und Erling Haaland (34., 38.) per Doppelpack und Mats Hummels (87.). per Kopf brachten den BVB zurück auf die Siegerstraße. Anzeige

Der Wichtigkeit des Spiels war sich BVB-Trainer Edin Terzic deutlich bewusst. Im Vergleich zum 1:2 beim Ausscheiden im Champions-League-Viertelfinale gegen Manchester City wechselte Terzic daher auch nur auf zwei Positionen: Julian Brandt kam für Emre Can in die Anfangsformation, Reyna rotierte für Talent Ansgar Knauff in die Startelf. Bei Werder rückte Oldie Philipp Bargfrede in den Kader. Stürmer Niklas Füllkrug konnte indes noch nicht wieder dabei sein.

Die Gastgeber fielen im Westfalenstadion auch optisch auf: Als Startpunkt für eine Aktion, mit der der BVB an große Vereinsmomente erinnern will, liefen die Stars um Haaland in neongelb-schwarzen Trikots auf, die in ihrem Design an die 90er-Jahre erinnerten. In der Anfangsphase entwickelte sich indes schnell ein Muster: Die Terzic-Elf kontrollierte das Spiel-Geschehen, während sich Werder aufs Kontern besann. Und dieser Plan ging früh auf: Nach einem langen Ball von Maximilian Eggestein in die Gasse entkam Rashica Verteidiger Mats Hummels und schockte den BVB mit der frühen Führung (14.).

Haaland bricht seinen Tor-Fluch und trifft doppelt

Auch nach dem Führungstreffer ließ sich der BVB zunächst einige Male auskontern. Dann ging es aber plötzlich auf der anderen Seite ganz schnell: Zunächst sorgte US-Youngster Reyna für den Ausgleich, als er vom Strafraumrand sehenswert per Dropkick unter die Latte traf (29.). Und dann beendete Stürmer-Star Haaland nach drei Pflichtspielen ohne Treffer seine Tor-Flaute. Nach einem Foul von Kevin Möhwald an Marco Reus im Sechzehner ließ Haaland Werder-Keeper Jiri Pavlenka mit seinem strammen Elfmeter keine Chance (34.). Keine fünf Minuten später schnürte er sogar den Doppelpack, als die Werder-Abwehr eine Flanke von Reyna vor die Füße des Norwegers klärte. Haaland musste frei am zweiten Pfosten nur noch einschieben (38.) und besorgte den Halbzeitstand.

Der zweite Durchgang begann deutlich gemächlicher als Halbzeit eins. Der BVB ließ den Ball nun mehr zirkulieren und spielte kontrollierter nach vorne. Kapitän Marco Reus kam sodann auch zu einer Doppelchance: Erst konnte Pavlenka seinen Schuss nach Haaland-Steckpass abwehren (55.). Dann verfehlte Reus mit einem Schlenzer nach einer Ecke knapp den Winkel (56.). Werder pochte weiter auf Umschaltmomente. Eggestein traf per Distanzschuss nur den Pfosten (63.).

Werder weiter nur vier Punkte vor dem Relegationsrang