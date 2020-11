Marco Reus und Jadon Sancho in Brügge auf der Bank: Manager Zorc erklärt BVB-Aufstellung

Borussia Dortmund startet ohne seine Offensiv-Stars Marco Reus und Jadon Sancho in das Champions-League-Spiel beim FC Brügge. Laut Sportdirektor Michael Zorc hat diese Entscheidung von Trainer Lucien Favre jedoch nichts mit dem an diesem Samstag (18.30 Uhr, Sky) bevorstehenden Bundesliga-Spitzenspiel gegen den FC Bayern München zu tun. "Eine erste Elf haben wir in der Form nicht. Da geht es mehr um Belastungssteuerung", betonte Zorc wenige Minuten vor dem Anpfiff gegen die Belgier am Mittwoch beim TV-Sender Sky. Er ergänzte: "Marco hat die Sondersituation, dass er lange verletzt war. Sancho hat viel gespielt." Anzeige

Kapitän Reus hatte in der Rückrunde der vergangenen Saison wegen einer Adduktorenverletzung monatelang pausieren müssen und hatte sich erst in der Vorbereitung auf die aktuelle Spielzeit wieder an die Mannschaft herangekämpft. Favre und Zorc betonten in den vergangenen Wochen mehrfach, dass der Nationalspieler noch etwas Zeit und bisweilen eine Pause benötige, bis er wieder seine gewohnte Form erreiche. Ähnlich wie bei Reus, waren auch die Leistungen beim englischen Youngster Sancho in der laufenden Saison von Beobachtern gelegentlich als mäßig eingeschätzt worden.