BVB-Sportdirektor Zorc stellt sich hinter Reus: Kein Problem mit der Mentalität, kein neuer Kapitän

Auch grundsätzlich ist Zorc unzufrieden mit der Unruhe um den Verein. Bei der Mannschaft fehle es weder an Einstellung noch an Qualität: "Ich sehe uns nicht auf einem Abstiegsplatz, um ehrlich zu sein", sagte der 57-Jährige und forderte Geduld. "Ich denke, dass wir sehr früh in der Saison sind. Und wenn ich mir die Berichterstattung gerade in dieser Woche anschaue, habe ich das Gefühl, wir sind am Ende der Saison und haben sämtliche Ziele verfehlt. Das ist mir alles ein bisschen verfrüht."

Zorc, Watzke und Favre: Reus bleibt Kapitän

Keine Debatte wollen Zorc und Trainer Lucien Favre indes um die Besetzung des Kapitänsposten aufmachen: "Marco Reus ist unser Kapitän, und er bleibt unser Kapitän. Es gibt keinen Grund, aber auch überhaupt keinen Grund, daran etwas zu ändern", sagte Zorc und Trainer Lucien Favre gestand gar: "Ich weiß gar nicht, warum Sie mich das fragen." Reus stand in den vergangenen Tagen im Fokus, weil er nach dem 2:2 in Frankfurt in einem TV-Interview äußerst gereizt auf die Frage nach der Mentalität reagiert hatte. Auch Präsident Hans-Joachim Watzke hatte sich danach im Kicker für Reus als Kapitän ausgesprochen.

Auf den Hinweis, dass mit Abwehr-Chef Mats Hummels ja ein passender Kapitän bereitstünde, stellte Favre klar: "Mats Hummels ist sehr wichtig für die Mannschaft. Aber Marco hat es letztes Jahr sehr, sehr gut gemacht. Und er macht es auch jetzt sehr, sehr gut." Ob Hummels nach seiner Verletzung in Frankfurt jetzt gegen Bremen überhaupt wieder zur Verfügung stehen wird, ist indes noch unklar. Er werde am Freitag entscheiden, ob Hummels am Samstag im Kader stehen wird, so Favre. Es gebe "keine Tendenz".

