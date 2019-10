Manager Zorc verteidigt BVB-Boss Watzke nach Klopp-Schwärmereien: Diskussionen "Kinderkram"

Michael Zorc der Sportliche Leiter von Vizemeister Borussia Dortmund hält die Diskussionen um Trainer Lucien Favre in Folge der Buch-Veröffentlichung von Club-Chef Hans-Joachim Watzke für "Kinderkram" . Watzke hatte in dem Buch gestanden, dass er Ex-Trainer Jürgen Klopp wegen einer möglichen Rückkehr angefragt habe . Das sei aber 2017 gewesen und nicht direkt vor Favres Verpflichtung im Sommer 2018, betonte Zorc im ZDF-Sportstudio und erklärte: "Jeder weiß, dass Jürgen Klopp hier verehrt wird. Aber das hat doch nichts mit der Autorität des aktuellen Trainers zu tun." Für den unglücklichen Zeitpunkt der Buch-Veröffentlichung könne Watzke nichts, "das ist eine Frage der Verlage".

Nach dem 1:0-Sieg des BVB gegen Tabellenführer Borussia Mönchengladach am Samstag dürfte der ganz große Druck auf Trainer Favre zunächst einmal vorüber sein. Mit den drei Punkten steht die Favre-Elf jetzt wieder punktgleich mit Meister FC Bayern, der sich in Augsburg einen Ausrutscher leistete, und nur einen Punkt hinter der vorläufigen Tabellenspitze aus Gladbach und Wolfsburg. Lediglich der FC Schalke kann mit einem Sieg bei der TSG Hoffenheim am Sonntagabend noch auf zwei Punkte Abstand stellen.