Zwischenrufe im Live-Interview: Wie BVB-Star Hummels auf die "Rose raus"-Forderung eines Fans reagiert

Endlich wieder ein ausverkauftes Stadion bei Borussia Dortmund : 763 Tage nach der der letzten erlaubten Vollauslastung machten sich die 81.365 Zuschauer im Signal Iduna Park deutlich bemerkbar - allerdings anders als von den BVB-Spielern gewünscht. Nach der schwachen Vorstellung beim 1:4-Debakel gegen RB Leipzig am Samstagabend hagelte es nicht nur Pfiffe von den Rängen. Auch Trainer Marco Rose wurde nach Abpfiff zur verbalen Zielscheibe einiger aufgebrachter Fans: "Rose raus" rief beispielsweise ein Fan mehrmals am Rande eines Sky -Interviews mit BVB-Verteidiger Mats Hummels . Der Weltmeister von 2014 reagierte sofort - und ergriff Partei.

Hummels verteidigte seinen Coach: "Die spreche ich nächste Saison nochmal drauf an", konterte der 33 Jahre alte Routinier blitzschnell und sichtlich genervt. Ob der BVB dann unter dem für 5 Millionen Euro von Borussia Mönchengladbach verpflichteten Trainer bessere Titelchancen hat und zum jetzigen Zeitpunkt noch in den Pokalwettbewerben vertreten sein wird? Auf jeden Fall scheint Hummels sich - entgegen dem Wunsch das Fans - sicher, dass Rose auch dann noch an der Seitenlinie in Dortmund steht.