BVB-Sportdirektor Michael Zorc: Stürmer-Transfer war eine Frage von "Möglichkeiten"

Mitten in unruhige Wochen hinein plagen Borussia Dortmund jetzt auch noch Stürmersorgen! Paco Alcacer fehlt mit einer Achillessehnenreizung schon seit Anfang Oktober. Vor dem Spiel im DFB-Pokal gegen Borussia Mönchengladbach am Mittwoch (20.45 Uhr/ARD und Sky) fällt jetzt auch noch Mario Götze aus . Weitere echte Alternativen für die Sturmspitze? Fehlanzeige! Und BVB-Sportdirektor Michael Zorc leugnet nicht, dass die Verpflichtung eines weiteren Angreifers im Sommer dem BVB geholfen hätte, "Natürlich kann man immer darüber diskutieren, es geht aber auch immer über Verfügbarkeiten und Möglichkeiten" , sagte er am Dienstag auf der Pressekonferenz vor dem Gladbach-Spiel.

Auch Favre sieht Problem vor dem Tor: Abschluss "Priorität" im Training

Ein grundsätzliches Problem in der Kader-Zusammenstellung sieht Zorc dennoch nicht: "Insgesamt, obwohl wir jetzt in den letzten beiden Spielen nicht so erfolgreich waren, was das Toreschießen angeht, haben wir im Saisonverlauf genügend Tore geschossen." In der Bundesliga hat der BVB tatsächlich schon 20 Treffer erzielt, nur der FC Bayern hat öfter getroffen. Zuletzt wurden aber einige Erfolge vor dem gegnerischen Tor verschenkt - wie auch Trainer Lucien Favre eingestand: Der Tor-Abschluss sei eine der größten Prioritäten, um aus der aktuellen Ergebniskrise zu kommen. Beim 0:0 im Revierderby bei Schalke am Samstag habe sein Team am Ende "zwei, drei große Möglichkeiten" vergeben. "Das können wir besser machen", meint Favre.