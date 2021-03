BVB-Trainer Edin Terzic nach Rückschlag in Köln bedient – Lob für Erling Haaland

Der VfL Wolfsburg hat gewonnen, Eintracht Frankfurt ebenfalls. Von den Kandidaten auf die Champions-League-Plätze hat am Samstag nur einer Federn gelassen: Borussia Dortmund kam gegen den 1. FC Köln in letzter Sekunde zwar zu einem 2:2 (1:1) , verlor angesichts der Ergebnisse der Konkurrenz bei seiner Aufholjagd allerdings wertvollen Boden. Entsprechend bedient war BVB-Trainer Edin Terzic. "Es war nicht gut, es war einfach nicht gut", meckerte der 38-Jährige bei Sky. "Wir können es deutlich besser."

Terzic über Haaland: "Siegeswille zeichnet ihn aus"

Der Trainer konnte sich einmal mehr auf Erling Haaland verlassen, der in seinem 49. Spiel für den BVB seine Treffer 48 und 49 erzielte - und der in Spanien längst wieder mit einem Wechsel zu Real Madrid in Verbindung gebracht wird. Der Norweger hatte in der letzten Minute das zweite Dortmund-Tor geschossen, nachdem die Kölner seinen frühen Führungstreffer durch Ondrej Duda und Ismail Jakobs gedreht hatten. "Und trotzdem hat man seine Enttäuschung gesehen, weil er den Platz unbedingt mit drei Punkten verlassen wollte“, sagte Terzic: "Seine Qualität ist niemandem verborgen geblieben. Aber es ist auch dieser Siegeswille, der ihn auszeichnet."