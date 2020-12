BVB-Trainer Edin Terzic erteilt Emre Can Sonderlob vor Gastspiel bei Union Berlin: "Unglaublich gut gemacht"

Nach dem mühevoll erkämpften 2:1-Sieg bei Werder Bremen erwartet den neuen BVB-Trainer Edin Terzic am Wochenende gleich der nächste Härtetest: Am Freitagabend gastiert der Nachfolger von Lucien Favre mit Borussia Dortmund bei Union Berlin (20.30 Uhr/DAZN) und fordert bei den starken Köpenickern eine ähnliche Einsatzfreude wie an der Weser. Der Erfolg bei Werder sei "der Maßstab an Wille und Einsatz, den wir immer zeigen müssen", sagte der Interimscoach auf der Pressekonferenz vor der Partie. Anzeige

"Wir müssen bereit sein, wieder die Meter zu machen, die wir vorgestern auch gemacht haben", sagte Terzic. Seine Mannschaft müsse "die Stärken des Gegners minimieren und unsere Stärken auf den Platz bekommen". Nach dem intensiven Spiel am Dienstag stand am Mittwoch die Regeneration auf dem Plan. Am Donnerstag steht bereits das Abschlusstraining vor der Reise nach Berlin an. Personell sei er "guter Dinge", sagte Terzic, der wohl wieder auf den im Weserstadion angeschlagen ausgewechselten Mats Hummels vertrauen kann.

Doppel-Comeback? Terzic hofft auf Delaney und Meunier

Wer letztlich mitfährt, werde er erst nach dem Abschlusstraining entscheiden, so Terzic, der eine leichte personelle Entspannung verkünden konnte: "Wir hoffen, dass Thomas Delaney und Thomas Meunier wieder einsatzbereit sind." Die Defensivspieler mussten zuletzt jeweils fast vier Wochen pausieren.

Bei der Aufarbeitung der Partie gegen Werder hob Terzic indes einen Spieler hervor, der erst in der Schlussphase eingewechselt wurde: Emre Can. Der Nationalspieler kam in der 80. Minute für Youssoufa Moukoko in die Partie, hatte laut seines Trainers allerdings schon davor seinen Anteil am Erfolg. "Wir wollten nicht einen Spieler in den Fokus stellen, ich wollte es mir aber nicht nehmen lassen, Emre vor allen zu loben", sagte Terzic. Der 26-Jährige habe "diese Lautstärke während des Spiels, aber auch in der Kabine und vor seiner Einwechslung vorgelebt", so der Trainer weiter. "Er hat das unglaublich gut gemacht und seine Stärke wunderbar eingebracht".