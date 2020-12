Veränderungen, Philosophie, Liebe zum Klub: So geht Edin Terzic den Trainer-Job beim BVB an

Mit einer offensiven Spielweise will Interimstrainer Edin Terzic bei Borussia Dortmund für die Wende sorgen. "Man kann ein Fußballspiel auf zwei Arten gewinnen. Entweder man kassiert ein Tor weniger als der Gegner. Ich bin aber mehr dafür, ein Tor mehr als der Gegner zu schießen", sagte der 38-Jährige am Montag bei seinem ersten offiziellen Auftritt in verantwortlicher Position. Der Auftritt beim 1:5 am vergangenen Wochenende gegen den VfB Stuttgart habe "weh getan". Terzic: "Das war nicht Borussia Dortmund." Jetzt fordere man "von sich selbst" eine ganz andere Leistung im Spiel am Dienstag bei Werder Bremen. Anzeige

In dem Ausführungen des neuen Cheftrainers, der den Job zunächst bis zum Ende der Saison ausfüllen soll, war vor eines zu Erkennung: Seine große Liebe zum BVB. "Ich bin ein Produkt von Borussia Dortmund und seit Ewigkeiten Fan dieses Vereins." Dies empfinde er, seit er als Neunjähriger erstmals im Stadion war. Mit Blick auf seine Herangehensweise an die Aufgabe betonte Terzic, dass er zunächst an das "Mindset" der Spieler herangehen wolle.

"Ich könnte mich jetzt hinstellen und die Jungs mit Inhalten zuwerfen - aber nein. Wir haben so viele gute Dinge in der jüngeren Vergangenheit gezeigt. Daran müssen wir uns erinnern", meinte der Coach, auch wenn es "mal nicht so laufen" sollte, müsse man den "Willen zeigen", sich dagegenzustemmen. Dabei betonte der bisherige Assistenztrainer des BVB, dass er sich hinsichtlich der bösen Pleite gegen Stuttgart nicht aus der Verantwortung nehmen könne. Schließlich sei auch er Teil des Trainerteams gewesen. "Aber jetzt bietet sich die Chance, etwas gerade zu rücken."

Trainer Favre am Sonntag beim BVB entlassen Am Sonntag hatte der BVB die Trennung von Favre bekanntgegeben. "Es fällt uns schwer, diesen Schritt zu gehen. Gleichwohl sind wir der Meinung, dass das Erreichen unserer Saisonziele aufgrund der zuletzt negativen Entwicklung in der gegenwärtigen Konstellation stark gefährdet ist und wir deshalb handeln müssen", sagte Michael Zorc. Klubchef Hans-Joachim Watzke meinte über Favre, der die Dortmunder als punktbester Coach der Vereinsgeschichte verlässt: "Wir alle sind Lucien Favre dankbar für seine hervorragende Arbeit in den vergangenen zweieinhalb Jahren, in denen er mit seinem Team zwei Vizemeisterschaften errungen hat. Als Fachmann und als Mensch ist Lucien Favre über jeden Zweifel erhaben."