Torwart-Legende Edwin van der Sar: Ich hatte ein Angebot von Borussia Dortmund

Bei Borussia Dortmund wäre es Anfang des Jahrtausends offenbar fast zu einem Torwart-Duell zwischen Jens Lehmann und Edwin van der Sar gekommen. In einem Interview mit t-online erklärte der frühere niederländischen Nationalkeeper auf die Frage, ob er nie ein Angebot aus der Bundesliga erhalten habe: "Doch, ich hatte zwei Möglichkeiten und hätte nach Liverpool oder Dortmund wechseln können. Aber beide Vereine haben ein wenig gezögert, also habe ich mich letzten Endes für Fulham entschieden." Van der Sar wechselte im Sommer 2001 von Juventus Turin zu den Londonern. Pikant: Damals war Lehmann Stammtorwart des BVB.

Obwohl er nach seiner Zeit in Fulham zu Manchester United wechselte und dort mit dem Gewinn von vier englischen Meisterschaften und zwei Champions-League-Titeln seine erfolgreichste Phase der Karriere erlebte, warf der heute 48-jährige van der Sar offenbar auch immer wieder einen Blick nach Deutschland. Er sagt: "Es geht nicht um Geld. Es geht darum, ob und wie man als Verein ein System entwickeln kann und ob das System zu einer Mannschaft passt. Klar fließt in England mehr Geld, aber in Deutschland sind die Stadien immer voll, die Fans sind wahnsinnig enthusiastisch. Es ist eine tolle Liga, in der es Spaß macht, zu spielen."