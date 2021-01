Bericht: BVB einigt sich mit Ajax Amsterdam über Transfer von Sturm-Juwel Rijkhoff - Berater dementiert

Rijkhoff mit beachtlicher Torquote

Rijkhoff, der in seinem Jahrgang als eines der größten Sturm-Talente auf dem Globus gilt, soll dem Bericht zufolge zunächst in der U17 des BVB eingesetzt und dort Schritt für Schritt an das Profiniveau herangeführt werden. Die Statistik des Youngsters bei den Ajax-Junioren liest sich beeindruckend: Für die U15 traf Rijkhoff in fünf Partien siebenmal, in der U17 gelangen ihm in der laufenden Spielzeit bei vier Einsätzen neun Tore und eine Vorlage. Zudem erzielte er für die U15-Auswahl der Niederländer in fünf Spielen sieben Treffer.