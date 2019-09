BVB-Sportchef Zorc kritisiert Einstellung der Mannschaft: "Äußerst bedenklich"

Borussia Dortmund ist nach zwei Siegen zum Auftakt der Bundesliga hart auf dem Boden der Realität gelandet. Die 1:3-Niederlage bei Aufsteiger Union Berlin war für den selbsternannten Titelkandidaten eine herbe Enttäuschung - und wurde offenbar auch intern als Weckruf verstanden. Anders ist die nun von Sportdirektor Michael Zorc geäußerte scharfe Kritik an den eigenen Spielern kaum zu verstehen.

Zuvor hatte Neuzugang Julian Brandt, gegen Union erstmals in der Startelf, aber über weite Strecken ebenso harmlos wie seine Teamkollegen, den Finger in die Wunde gelegt. "Berlin hatte den größeren Willen", räumte der Nationalspieler ein. Der BVB trat in Köpenick erstaunlich lethargisch auf und offenbarte die alten Schwächen bei Standards - vor allem bei gegnerischen Eckbällen. Warum? Darüber rätselte auch Ex-Bayern-Star Sandro Wagner.