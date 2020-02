BVB-Abwehr hält dicht, Haaland trifft: Dortmund gelingt dominanter Heimsieg gegen Eintracht Frankfurt

Was für eine dominante Vorstellung: Borussia Dortmund hat sich im Freitagsspiel der Bundesliga gegen Eintracht Frankfurt in allen Bereichen verbessert gezeigt und einen deutlichen 4:0 (1:0)-Heimsieg eingefahren. Lukasz Piszczek (33. Minute), Jadon Sancho (49.), Erling Haaland (54.) und Raphael Guerreiro (74.) erzielten die Treffer bei der BVB-Gala gegen völlig überforderte Frankfurter. Der 19-jährige Wunderstürmer Erling Haaland traf im fünften Ligaspiel zum achten Mal.

Mit dem Sieg, vier Tage vor dem Knaller-Spiel im Champions-League-Achtelfinale gegen Paris Saint-Germain, springt Dortmund mindestens für eine Nacht auf Platz zwei der Bundesliga-Tabelle und überholt RB Leipzig dank der besseren Tordifferenz. Der Abstand zum Tabellenführer FC Bayern beträgt nur noch einen Punkt. Leipzig (am Samstag gegen Werder Bremen) und die Bayern (am Sonntag gegen den 1. FC Köln) können den alten Abstand an diesem Wochenende jedoch wiederherstellen. Frankfurt bleibt Neunter mit sieben Punkten Rückstand auf einen Europacup-Platz.

BVB hält gegen Frankfurt endlich hinten dicht

Bei den Dortmundern herrschte unter der Woche Unruhe wegen der letzten beiden Niederlagen. Ähnlich wie schon Neuzugang Emre Can, der nach dem 2:3 in Bremen und dem 3:4 in Leverkusen eine „dreckigere“ Spielweise angeregt hatte, forderte auch Michael Zorc mehr Zweikampfhärte: "Das ist in manchen Situationen das Mittel der Wahl. Was fehlt, ist das Bewusstsein, das eigene Tor zu beschützen", klagte der Sportdirektor auf der Pressekonferenz vor dem Spiel.

Und die Ansage hat offenbar gefruchtet. Gegen, zugegebenermaßen, ungefährliche Frankfurter hielt die BVB-Defensive endlich wieder dicht. Ob das auch an einer Umstellung lag? Erstmals seit Mitte November stand Innenverteidiger Manuel Akanji gegen die Eintracht nicht in der Startelf. Der Schweizer Nationalspieler wurde durch Lukasz Piszczek ersetzt, der eine Dreierkette mit Abwehrchef Mats Hummels und Dan-Axel Zagadou bildete. Piszczek war es schließlich, der mit einem satten Schuss vom Sechzehnmeterraum den Treffer zum 1:0 erzielte - und damit für die Pausen-Führung sorgte.

