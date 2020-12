Bundesliga kompakt: BVB strauchelt bei Eintracht Frankfurt - Arminia Bielefeld einziger Sieger

Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund 1:1 (1:0)

Borussia Dortmund taumelt in der Bundesliga zunehmend einem Zwischentief entgegen. Eine Woche nach der 1:2-Heimpleite gegen den 1. FC Köln kam der BVB bei Eintracht Frankfurt nicht über ein 1:1 (0:1) hinaus und verpasste es, das Führungsduo FC Bayern und RB Leipzig vor dem Topspiel am Samstagabend weiter unter Druck zu setzen. Ohne den verletzten Erling Haaland kamen die Dortmunder zunächst nicht recht ins Spiel und hatten es einer Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit zu verdanken, dass es überhaupt zu einem Punkt reichte. Giovanni Reyna glich die Eintracht-Führung durch Daichi Kamada (9.) nach 56 Minuten aus. Zum Sieg reichte es aber nicht mehr. Auch dem in der 46. Minute eingewechselten Youssoufa Moukoko blieb der Siegtreffer verwehrt.

