BVB in der Einzelkritik zum Derby-Sieg gegen Schalke 04

Nach nunmehr zwei Pflichtspiel-Siegen in Folge warten auf die Terzic-Elf in den kommenden Partien einige knifflige Aufgaben, die der BVB mit zusätzlicher Motivation aus dem Derby-Sieg angehen kann. In einer Woche (27. Februar) tritt der BVB im Heimspiel gegen Arminia Bielefeld an, drei Tage später (2. März) kommt es zum DFB-Pokal-Viertelfinale bei Borussia Mönchengladbach. Wiederum vier Tage darauf (6. März) steigt dann der Bundesliga-Klassiker beim FC Bayern München, ehe dann am darauffolgenden Dienstag (9. März) das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen den FC Sevilla steigt. Nach dem 3:2-Sieg in Spanien hat der BVB dabei alle Trümpfe in der Hand.