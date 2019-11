BVB in der Einzelkritik: Die Noten zum Comeback-Sieg gegen Inter Mailand

Dieses Spiel werden alle BVB-Fans so schnell nicht mehr vergessen: Borussia Dortmund hat am 4. Spieltag der Champions League das Heimspiel gegen Inter Mailand mit 3:2 (0:2) gewonnen. Matchwinner Achraf Hakimi (51. und 77. Minute) und Julian Brandt (64.) drehten mit ihren Toren die irre Partie gegen die Italiener, die zuvor dank Treffer von Lautaro Martinez (5.) und Matias Vecino (40.) in Führung gegangen waren. Dank der Kraftleistung überholt der BVB Inter in der Tabelle der Gruppe F und ist mit sieben Punkten hinter dem FC Barcelona (acht) Tabellenzweiter vor den Mailändern (vier) und Slavia Prag (zwei).