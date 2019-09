BVB in der Einzelkritik: Die Noten zum Last-Minute-Remis gegen Frankfurt

SPORTBUZZER-Reporter Felix Meininghaus war am Sonntag in der Commerzbank-Arena in Frankfurt und bewertet die Leistungen der BVB-Profis in der Einzelkritik. Die Note eins hat sich kein Dortmunder verdient. Generell wirkten die BVB-Spieler gerade im Vergleich zum Barcelona-Spiel pomadig und wenig spritzig.