BVB in Noten: Die Einzelkritik zum Achtelfinal-Hinspiel gegen den FC Sevilla

Borussia Dortmund hat sich mit einem 3:2 (3:1)-Sieg beim FC Sevilla im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League eindrucksvoll zurückgemeldet. Nach zuletzt schwachen Vorstellungen in der Bundesliga sorgten Mo Dahoud (19. Minute) und Erling Haaland (27., 43.) mit ihren Treffern für den BVB-Sieg. Für Sevilla trafen Suso (7.) und Luuk de Jong (84.). Der Revierklub erwischte in Spanien einen tollen Abend, Sevilla hatte über 700 Minuten kein Tor kassiert, nun klingelte es in einer Halbzeit gleich drei Mal

Eine starke Vorstellung des BVB. Das sieht auch SPORTBUZZER-Reporter Felix Meininghaus so. Er hat alle Dortmund-Spieler in seiner Einzelkritik bewertet. Die Noten für Haaland und Co. seht ihr in der folgenden Bildergalerie.

Borussia Dortmund in der Einzelkritik gegen den FC Sevilla Der BVB gegen den FC Sevilla in der Einzelkritik. ©