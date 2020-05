BVB in der Einzelkritik zum Derby-Sieg gegen Schalke 04: Brandt bester Mann auf dem Platz

Das Revierderby als Geisterspiel – das war für alle Beteiligten gewöhnungsbedürftig. Borussia Dortmund musste im Heimspiel gegen Schalke 04 auf viele verletzte und angeschlagene Profis verzichten, Trainer Lucien Favre begann ohne Kapitän Reus, Zagadou, Witsel, Can und Sancho, dennoch hatte die Borussia alles im Griff - und gewann dank Erling Haaland (29. Minute), Raphael Guerreiro (45., 63.) und Thorgan Hazard (48.) deutlich gegen den Erzrivalen zum Liga-Neustart nach der Corona-Pause.

Für den SPORT BUZZER hat Reporter Felix Meininghaus alle BVB-Spieler mit Noten bewertet. Die Einzelkritik zum 96. Bundesliga-Revierderby gegen Schalke 04 seht ihr in der Bildergalerie!

Im direkten Revierderby-Vergleich in der Bundesliga führt der BVB nach dem dominanten Sieg gegen Schalke nur wieder klarer. Von bisher 96 Vergleichen in der Bundesliga gewann der Klub des aktuellen Trainers Lucien Favre nun 34 Spiele, Schalke entschied 32 Revierderbys in Deutschlands höchster Spielklasse für sich.