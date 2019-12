BVB in der Einzelkritik: Die Noten zum Sieg gegen Fortuna Düsseldorf

Was für eine Leistung: Borussia Dortmund hat mit einem deutlichen 5:0-Sieg gegen Fortuna Düsseldorf Wiedergutmachung für die zuletzt schwachen Leistungen betrieben. Das Team von Trainer Lucien Favre spielte sich im heimischen Signal-Iduna-Park regelrecht in einen Rausch. Marco Reus (42., 70. Minute) und Jadon Sancho (63., 74.) erzielten jeweils zwei Treffer und gehörten zu den besten Spielern auf den Platz. Auch Neuzugang Thorgan Hazard (58.) trug sich in die Liste der Torschützen ein.