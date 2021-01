BVB in der Einzelkritik gegen Gladbach: Die Noten zur Niederlage im Topspiel

Borussia Dortmund zeigte Moral - und steht am Ende doch mit leeren Händen da. Zum Rückrunden-Auftakt unterlag der BVB bei Borussia Mönchengladbach mit 2:4. In einer spektakulären Partie reichte der Doppelpack von Torjäger Erling Haaland (22., 28. Minute) nicht für den zehnten Saisonsieg der Dortmunder. Gladbach zeigte sich vor allem defensiv stabiler und gewann durch die Treffer von Nico Elvedi (11., 32.), Ramy Bensebaini (49.) und Marcus Thuram (78.) . Die letzten zwölf Pflichtspiele konnten die Dortmunder allesamt für sich entscheiden, doch nun endete die Serie, weil sich die Dortmunder in der Defensive katastrophale Fehler leisteten.

Sowohl für Borussia Dortmund als auch Borussia Mönchengladbach stehen stressige Wochen an: Dortmund empfängt in der kommenden Woche am Samstag den FC Augsburg zum Heimspiel, wenige Tage später gastiert der SC Paderborn beim BVB in der dritten Runde des DFB-Pokals. Vor dem Achtelfinal-Hinspiel der Champions League beim FC Sevilla (17. Februar) stehen noch die Spiele beim SC Freiburg (6. Februar) und gegen die TSG Hoffenheim (13. Februar) an. Auch das Gladbacher Programm hat es in sich: Der BVB-Partie folgt ein schwieriges Auswärtsspiel bei Union Berlin am kommenden Samstag. Nächste Woche Mittwoch gastiert die Fohlenelf im DFB-Pokal beim VfB Stuttgart. Bis Monatsmitte folgen dann Liga-Partien gegen Köln (6. Februar) und beim VfL Wolfsburg (14. Februar).