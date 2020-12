BVB in der Einzelkritik: Die Noten zum Remis gegen Lazio Rom

Wiedergutmachung in doppelter Hinsicht: Borussia Dortmund musste im fünften Gruppenspiel der Champions League gegen Lazio Rom nicht nur den ganz schwachen Auftritt in der Ewigen Stadt, sondern auch die peinliche Schlappe vom Wochenende gegen Köln wettmachen. So richtig gelang das nicht, immerhin reichte das 1:1 (Tore durch Raphael Guerreiro, 44. Minute - und Ciro Immobile, 67. Minute, Foulelfmeter) um den vorzeitigen Einzug ins Achtelfinale perfekt zu machen. Der verletzte Erling Haaland (Muskelfaserriss) wurde in der Offensive schmerzlich vermisst.

Anzeige